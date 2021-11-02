 

Пауки Larinioides sclopetarius оригинальным образом используют свою паутину

02.11.2021, 15:58, Новости дня
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В процессе изучения жизни пауков Larinioides sclopetarius американские ученые сделали очередное открытие. Оказывается, эти существа плетут паутину не только для того, чтобы ловить насекомых.

Собственно говоря, основная функция паутины как «рыбацкой сети» остается. Но есть еще и дополнительная. По словам ученых, при помощи сплетенного и развешенного полотна пауки данного вида усиливают звуки и могут слышать все, что происходит даже на дальних подступах к их владениям.

Пауки, о которых идет речь, водятся на территории Северной Америки. Обычно их находят в окрестностях различных водоемов. Кстати, ученые также отмечают огромные площади ткани паутины. Размер полотна может превышать в 10 тысяч раз размеры самого паука и достигать десятков метров в ширину.



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