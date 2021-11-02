В Ивано-Франковске заявили о нехватке кислорода в больницах, Минздрав заверяет, что Украина полностью обеспечена кислородом

По его словам, медицинские учреждения Ивано-Франковска справляются с количеством больных, но есть перебои со снабжением кислородом.

“В целом госпитализировано на треть больше пациентов с COVID-19, чем в тот же период прошлого года. Медики отмечают, что “Дельта” протекает тяжелее предыдущего штамма. Так что основные проблемы, помимо роста числа больных, – это перебои финансирования от государства, перебои со снабжением кислорода”, – написал мэр.

Он подчеркнул, что сейчас выписывается из больниц значительно меньше пациентов, чем ежедневно госпитализируют. Поэтому загруженность койко-мест растет, близится “пиковая ситуация”.

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На оперативном совещании 2 ноября директор Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета Тарас Масляк сообщил, что недостаток кислорода – основная проблема, сообщают “Буквы”. Масляк уточнил, что львовский поставщик кислорода временно прекратил работу из-за технических неисправностей, а поставщик из Калуша работает нестабильно.

“Утром мы не знаем, сколько кислорода получим”, – отметил он, добавив, что в прошлый раз при необходимости 2500 литров в день больница получила 1900 литров.

В то же время первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида заявил, что в Украине сейчас достаточно медицинского кислорода для больных COVID-19, сообщается на сайте министерства. Он отметил, что оба крупнейших производителя кислорода в стране вернулись к работе.

“Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии из-за COVID-19”, – говорится в сообщении. По словам Комариды, Министерство здравоохранения “держит ситуацию со снабжением кислородом под контролем и прорабатывает все логистические сложности в экстренном режиме”.

В Мизнздраве уточнили, что если в начале октября в Украине потребляли 280 тонн кислорода в сутки, то сейчас уже 367 тонн. 35 предприятий производят более 400 тонн кислорода в сутки. Абсолютное большинство из них работает на максимальной мощности.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснял, что дефицит кислорода в стране возник, во первых, из-за того, что при инфицировании штаммом коронавируса “Дельта” употребление кислорода вырастает в пять-шесть раз на одного пациента, во-вторых, из-за того, что в конце октября два крупных завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ.

По словам Ляшко, по просьбе Минздрава все производители кислорода “увеличили масштабы и наполнили резервы”, но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и направляются на кислородную терапию, тоже увеличились.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,95 млн случаев COVID-19, умерло более 68 тыс. человек.

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