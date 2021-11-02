Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета Украины на 2022 год

“За” проголосовали 273 народных депутатов. Против голосовало 55 народных избранников.

Сегодня Рада второй день рассматривала проект госбюджета, в частности, голосовала внесенные предложения о поправках в документ. Большинство предложений не получили поддержки в зале.

Всего было внесено более 3 тыс. предложений о поправках.

За основу проект госбюджета был поддержан 20 октября.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

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