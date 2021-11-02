Японские ученые создали карту полярных сияний

Полярные сияния в последнее время привлекают все больше внимания исследователей, так как они напрямую связаны с состоянием магнитного поля Земли. Также ученых интересует вопрос об изменениях магнитного поля в будущем, которые можно прогнозировать только по тому, как они происходили в прошлом.

Японские специалисты из Национального института полярных исследований составили карту полярных сияний на основе информации, собранной за последние три тысячи лет.

По словам экспертов, это наиболее полный сборник данных о полярных сияниях, до сих пор представленный современной наукой. Поэтому его значение трудно переоценить, говорят ученые. Информацию черпали, в том числе, из древних японских летописей.