Японские ученые создали карту полярных сияний

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02.11.2021, 15:04, Новости дня
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Полярные сияния в последнее время привлекают все больше внимания исследователей, так как они напрямую связаны с состоянием магнитного поля Земли. Также ученых интересует вопрос об изменениях магнитного поля в будущем, которые можно прогнозировать только по тому, как они происходили в прошлом.

Японские специалисты из Национального института полярных исследований составили карту полярных сияний на основе информации, собранной за последние три тысячи лет.

По словам экспертов, это наиболее полный сборник данных о полярных сияниях, до сих пор представленный современной наукой. Поэтому его значение трудно переоценить, говорят ученые. Информацию черпали, в том числе, из древних японских летописей.



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