Новая политика конфиденциальности компании Apple принесла соцсетям 10 млрд долларов убытков

После того как американская компания Apple внедрила в своем фирменном интернет-магазине новую политику кофиденциальности, крупнейшие социальные сети и видеосервисы потеряли почти 10 миллиардов долларов США.

Убытки стали следствием запрета собирать личные данные пользователей без их отдельного согласия.

По словам экспертов, в аудитории на глобальном уровне была проведена информационная компания, в процессе которой людей убеждали, что свои данные лучше не распространять в сети. Таким образом, Facebook, Twitter и другие ресурсы потеряли возможность предлагать услуги по таргетированию рекламы. Деньги же, судя по всему, в основном, ушли на счета самой компании Apple, которой принадлежит крупнейшая торговая площадка.