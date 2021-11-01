 

Стефанчук ответил на вопрос, есть ли у Разумкова шанс стать президентом

01.11.2021, 23:22, Новости дня
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“Все будет зависеть от Дмитрия Разумкова и от ситуации в стране”, – сказал Стефанчук.

Он отметил, что в целом отвечать на подобные вопросы ему не очень корректно.

“Вы это понимаете… Потому что я являюсь его преемником в плане управления парламентом. Поэтому я бы ответил так, как я ответил: все будет зависеть от него и от ситуации в стране, от качества идей, которые он будет предлагать, от качества тех дел, которые он реализовал и собирается реализовать”, – сказал председатель парламента. 

При этом он подчеркнул, что в Украине – “возможно все”.

“И очень важно сохранить это состояние возможностей”, – отметил Стефанчук. 

Отвечая на вопрос об отношениях с Разумковым, политик отметил, что для него очень важно разделять личностное и профессиональное. 

“Поэтому у меня нет проблем в отношениях с Дмитрием Александровичем. 28 октября я его поздравлял с днем рождения, 29-го он меня поздравлял… Я считаю, что отношения человеческие должны оставаться абсолютно нормальными. А если говорить об отношениях профессиональных, здесь подход был предопределен: фракция [“Слуга народа”] свое мнение [по поводу отставки Разумкова] определила и должен был быть человек, который заменит его на этом посту”, – сказал Стефанчук. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

За отзыв Разумкова с должности спикера проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

У Разумкова и “Слуги народа” были разногласия по ряду вопросов, включая закон об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Вопреки решению фракции, он обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить законопроект, а после его принятия заявил о попытках фальсификации текста документа.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году. 

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекнул, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. “Я не говорил “нет”, – сказал он 31 октября в эфире телеканала “Украина 24”.

Согласно результатам опроса, проведенного с 23-го по 27 октября Центром Разумкова, экс-спикера Рады на выборах президента готовы поддержать 5,5% респондентов. В президентском рейтинге он находится на четвертом месте после действующего главы государства Владимира Зеленского (18,7%), пятого президента Украины, лидера “Европейской солидарности”, народного депутата Петра Порошенко (12,7%) и сопредседателя “Оппозиционной платформы – За жизнь”, народного депутата Юрия Бойко (6,2%). 


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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