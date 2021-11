Евросоюз в середине ноября введет новые санкции против Беларуси – журналист

Новые ограничения Брюсселя против Минска будут введены, в частности, из-за миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью.

“Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них “незаконное пересечение” внешних границ государств-членов ЕС и “контрабанду незаконных товаров на территорию государств-членов”. Пятый пакет санкций должен быть введен в середине ноября”, – написал Йозвяк.

EU diplomats agreed last week to expand the sanctions criteria for #Belarus to include “illegal crossing” of the external borders of an EU member state & “smuggling of illegal goods into the territory of a Member State”. the 5th package of sanctions should come mid-Nov. *

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 1, 2021

Контекст:

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”. Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

7 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против властей Беларуси и рассмотреть преступления Лукашенко в Международном суде ООН.

