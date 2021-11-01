Нардепы от “Слуги народа” избрали нового первого замглавы фракции. Предыдущий стал вице-спикером Рады

Об этом пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

Ранее первым замглавы фракции был глава партии Александр Корниенко, 19 октября Верховная Рада избрала его первым вице-спикером парламента.

Должность первого замглавы фракции занял Андрей Мотовиловец, как и предполагал глава фракции Давид Арахамия.

Мотовиловец возглавляет киевскую областную организацию партии “Слуга народа”, в Раде является членом комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, уточняется на сайте партии.

Контекст:

Должность первого вице-спикера была вакантна, так как Руслан Стефанчук, который занимал ее, стал председателем Рады 8 октября. Днем ранее Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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