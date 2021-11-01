 

Теризбирком объявил результаты выборов мэра Харькова. Терехов побеждает в первом туре

01.11.2021, 22:28, Новости дня
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Об этом сообщила глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко вечером 1 ноября, Общественное вело трансляцию. 

“Территориальная избирательная комиссия установила […] количество избирателей, включенных в списки избирателей – 1 млн 15 тыс. 112, количество избирателей, которые получили бюллетени – 288 654”, – сказала она. 

По словам Матвиенко, в голосовании приняли участие 288 645 избирателей, 4878 бюллетеней признали недействительными. 

“Самое большое количество голосов избирателей набрал кандидат Игорь Терехов (146 240), это 50,66%”, – сказала глава ТИК. 

Голоса между остальными кандидатами распределились так: 

Виктор Величков – 1033;
Михаил Добкин – 82 008;
Дмитрий Маринин – 2545;
Алина Мустафаева – 9151;
Константин Немичев – 20 295;
Владимир Плетнев – 8106;
Сергей Ряполов – 1267;
Александр Скорик – 15 462;
Денис Ярославский – 5660.

Комиссия единогласно проголосовала за постановление, которым Терехова избрали городским головой, уточняет Общественное.  

Матвиенко уточнила, что в ТИК не поступало жалоб о нарушении избирательного процесса. Гражданская сеть “Опора” заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства. 

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов. 

По данным гражданской сети “Опора”, явка избирателей на выборах мэра Харькова составила 28,6%. Результаты параллельного подсчета голосов, который проводила “Опора”, свидетельствовали, что Терехов набрал 50,6% голосов, его ближайший конкурент Добкин – 28,21%. Добкин после выборов заявил, что его Терехов набрал 41%.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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