В “Дії” можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов

Он отметил, что зарегистрироваться на бета-тестирование нового вида COVID-сертификата можно по ссылке team.diia.gov.ua. Документ будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

После завершения тестирования можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов и других украинских лабораторий, подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что в “Дії” также доступны международный, “желтый” (после одной дозы вакцины) и “зеленый” внутренние COVID-сертификаты о вакцинации против коронавируса.

“Уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты”, – резюмировал глава Минцифры.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/450672133062703

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

За прошедшую неделю, 25–31 октября, в Украине сделали 1,7 млн прививок, что больше, чем за весь июнь. Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,4 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,7 млн прививок.

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