“Существующий баланс власти уравновешивает все вопросы”. Стефанчук выступил против идеи Данилова превратить Украину в президентскую республику

“Мне кажется, что все-таки это частное мнение определенного человека. Хотя мы сидим в зале, не знаю, видно ли это зрителям, здесь стоят [портреты] гетманов Украины, и Украина тоже имеет тягу к определенному гетманскому подходу в управлении государством”, – сказал Стефанчук.

“Но этого гетмана можно было сменить в любой момент”, – отметила журналистка.

“На “палю”! – отреагировал спикер, имею в виду, что во времена казачества использовался вид казни путем насаживания на заостренный кол. – Да, в любой момент можно было это сделать”.

По мнению Стефанчука, для украинцев “как для глубокой исторической нации” очень близка конкуренция власти.

“Должен быть гетман как опора, но должен быть и парламент (или любое другое вече), который принимает решения справедливости в Украине. Есть очень глубокий запрос на справедливость. Жажда справедливости – она есть. Поэтому этот баланс власти, безусловно, уравновешивает все вопросы”, – сказал председатель парламента.

“То есть вы согласны, что если сделать президентскую республику, это может рано или поздно привести к узурпации власти?” – уточнила журналистка.

“Я считаю, что та ситуация, которая есть в Украине, парламентско-президентская республика, – это абсолютно оправданный способ управления государством”, – ответил Стефанчук.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Согласно Конституции Украины, наивысшие полномочия в стране имеет Верховная Рада.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина является парламентско-президентской республикой только юридически. “Де-юре – мы парламентско-президентская республика, де-факто мы – президентско-парламентская. Де-юре – у президента нет всех полномочий, чтобы отвечать или нести за все ответственность, а де-факто – украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность”, – заявил он в июне 2021 года.

В конце октября Данилов сказал, что выступает за “жесткую президентскую республику” в Украине, поскольку “в нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед”. Парламентско-президентские республики, по мнению секретаря СНБО, могут существовать только в условиях, когда есть уже устоявшаяся веками демократия.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сказал, что это личная позиция Данилова, которую он ни с кем не согласовывал. Арахамия считает, что подобные решения можно решать только на референдуме.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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