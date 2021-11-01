“Красивые девочки и два серьезных пацана”. Анатолий Анатолич показал жену и троих детей

“Всем привет! Сейчас пойдем искать наших бабушек по duty free. Мы в тепло! Будем слать вам лучи солнца!” – подписал он снимок.

Для фото телеведущему позировали жена Юлия Бойко, дочери Алиса и Лолита, а также трехмесячный сын Нил.

“Хорошего отдыха, набраться витамина D по полной”, – пожелала elena_kat111.

“Сын такой прикольный. На чиле”, – отметила liliaratushna.

“Красивые девочки и два серьезных пацана”, – подписала фото vovkeg.

“Какая крутая семейка”, – оставила свой комментарий певица Диана Глостер.

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Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции “Хит FM”, затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, “1+1”, “Прямий”.

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале “Украина”. Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал “Зе Интервьюер”, где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

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