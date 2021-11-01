В Соединенных Штатах только 8% геймеров используют PlayStation 5

Недавно японская компания Sony объявила, что выпускаемые для фирменных игровых приставок PlayStation четвертого и пятого поколения видеоигры также можно будет использовать на ПК. По словам экспертов, этот простой шаг несколько затормозит продажи PS5, однако позитивно повлияет на распространение фирменного игрового контента.

Впрочем, консолей PS5 на мировом рынке все равно не хватает для всех желающих. Зачем развивать товар, который спустя год после выхода на рынок остается в категории острого дефицита?

С другой стороны, по данным статистики, только 8% геймеров в США (страна является основным рынком сбыта приставок данного производителя) являются счастливыми обладателями новых игровых приставок Sony. Поэтому ту же самые игры разработчик намерен предлагать и для ПК.