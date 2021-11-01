Ноутбук MacBook Pro остался без Face ID

Новую версию ноутбука MacBook Pro оставили без уже ставшей привычной функции защиты. Об этом стало известно только во время официальной презентации устройства. Как оказалось, в новом ноуте нет опции Face ID.

Разработчики пояснили ее отсутствие тем, что датчик распознавания лиц себя, так сказать, не очень-то оправдывает. И дело тут вовсе не в надежности или ненадежность данной функции. Просто пользоваться им не очень-то удобно на компьютере. Гораздо легче совершать вход при помощи Touch ID, то есть отпечатков пальцев или ладони.

Также в компании отказываются от идеи сенсорного экрана в ноутбуке. Все-таки для этого существуют планшеты, говорят специалисты. Нет смысла подменять один вид устройства другим.