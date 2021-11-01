 

Ноутбук MacBook Pro остался без Face ID

01.11.2021, 15:42, Новости дня
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Новую версию ноутбука MacBook Pro оставили без уже ставшей привычной функции защиты. Об этом стало известно только во время официальной презентации устройства. Как оказалось, в новом ноуте нет опции Face ID.

Разработчики пояснили ее отсутствие тем, что датчик распознавания лиц себя, так сказать, не очень-то оправдывает. И дело тут вовсе не в надежности или ненадежность данной функции. Просто пользоваться им не очень-то удобно на компьютере. Гораздо легче совершать вход при помощи Touch ID, то есть отпечатков пальцев или ладони.

Также в компании отказываются от идеи сенсорного экрана в ноутбуке. Все-таки для этого существуют планшеты, говорят специалисты. Нет смысла подменять один вид устройства другим.



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