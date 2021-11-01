Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео

Гордон спел песню “Вагон-ресторан” российского поэта и исполнителя Михаила Шелега. Компанию Гордону составила его жена, главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман – в конце ролика они пели вместе, взявшись за руки.

На видео запечатлены и их дети, а также дети журналиста от предыдущих отношений.

“И снова домашнее караоке”, – подписал он видео.

Система оценила вокал Гордона на 98 баллов.

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Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Контекст:

У Дмитрия Гордона и Алеси Бацман три дочери: Санта (2012), Алиса (2016) и Лиана (2019).

От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Журналист время от времени делится с подписчиками в Instagram роликами, на которых запечатлен во время исполнения песен.

Ранее Гордон выпустил несколько видеоработ с известными украинскими и российскими исполнителями. Так, в 2003 году состоялась премьера клипа на песню “Клатчатый”, которую журналист исполнил с певцом Александром Розенбаумом, а в 2002 году Гордон спел композицию “Зима” вместе с украинской певицей Натальей Могилевской.

В апреле 2020 года разговоре с украинской певицей Олей Поляковой Гордон отметил, что песни являются для него возможностью самовыражения. “Я не певец – это понятно, но самовыражаться хочу. То, что меня волнует, хочу выразить. Я записал песен 80, на самом деле”, – заявил он тогда.

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