 

Новым вице-премьер-министром может стать Алексей Чернышов

01.11.2021, 14:26, Новости дня
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Должности вице-премьеров в Украине и раньше занимали министры, ответственные за региональную политику.

В частности, с февраля по март прошлого года должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий была у нынешнего главы Кабмина Дениса Шмыгаля.

Также был вице-премьер-министром Геннадий Зубко, возглавлявший Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Контекст:

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 1 ноября 2021 года написал заявление об отставке. 

В этот же день подал заявление об отставке вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. 

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 1 ноября говорил, что Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине в среду, 3 ноября. Кроме Уруского и Резникова, парламент должен также рассмотреть отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад. 

Алексей Чернышов родился в Харькове в 1977 году. В октябре 2019 года Кабинет Министров Украины утвердил его на должность главы Киевской ОГА.

В марте 2020 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина – Чернышов был назначен министром развития общин и территорий Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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