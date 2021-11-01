Hubble заснял спиральную галактику после двойного взрыва сверхновых

Эту галактику Hubble уже фотографировал в 2013 году. Новое изображение этой галактики телескоп сделал после чрезвычайно редкого астрономического события – двойного взрыва сверхновых звезд в NGC 6984.

Открытие этих двух сверхновых звезд практически в одно и то же время и в одном месте вызвало предположение астрономов о том, что они могут быть как-то связаны между собой. Сейчас астрономы продолжают исследовать этот феномен.

Фото: esahubble.org

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.

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