 

Украинский военный получил травму на Донбассе

01.11.2021, 8:10, Новости дня
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Боевики вели огонь вблизи Луганского, Майорского, Новоалександровки, Светлодарска, Марьинки, Шумов, Золотого-4, Новолуганского, Зайцевого (Донецкой области), Новотошовского (Луганской области).

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

Один украинский военнослужащий получил боевую травму. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На вооруженные провокации военные ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 1 ноября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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