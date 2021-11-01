Американские ученые предлагают новую методику борьбы с космическим мусором

Американские ученые из университета в штате Юта предлагают новую методику уборки орбитального мусора. В данном случае, речь идет о мелких деталях, которые трудно отлавливать физически.

Авторы идеи хотят поместить на орбиту вращающиеся магниты, которые, пролетая поблизости неконтролируемых обломков, вызывали бы внутри них определенные возмущения и, таким образом, корректировали их движение по орбите.

Этот метод позволяет, не занимаясь физическим сбором мусора, собрать его на определенной орбите, чтобы он не угрожал работающим космическим аппаратам, или же направить мусор в плотные слои атмосферы, где он самоутилизируется. Ученые обещают высокую эффективность своей технологии.