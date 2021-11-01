 

Ученый пояснил, в чем преимущества оттопыренных ушей

01.11.2021, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автор публикации во французском издании Slate.fr Робен Тутанж утверждает, что оттопыренные уши у человека являются скорее преимуществом, нежели недостатком.

По словам ученого, последние исследования показывают, что острота слуха у людей с оттопыренными ушами намного больше, чем у других. Это явное преимущество. Жаль только, что многие пытаются избавиться от него любой ценой, в том числе и при помощи хирургических операций.

Слух во многом зависит от формы ушных раковин. Оттопыренные уши вовсе могут оказаться самым оптимальным решением, утверждает эксперт. Так ка раковины направлены в одну сторону, человек может самостоятельно выбирать, какие звуки вокруг себя хотя бы немного приглушить. Достаточно повернуться к источнику спиной.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / Мать школьницы заявила о групповом изнасиловании дочери в квартире в Петербурге

19.02 / Россия усилила боевую подготовку танковых и снайперских подразделений на Донбассе – Минобороны Украины

08.04 / Грузия заявила о готовности оказать Украине «всю возможную помощь»

14.07 / Калифорния вновь закрывается из-за роста заболеваемости COVID-19

30.11 / Экс-советник Трампа подал на Минюст США в суд за «незаконную слежку»

25.07 / Появились новые подробности о планшете Realme Pad

05.10 / Семья Мадуро решила принять участие в испытаниях российской вакцины

26.08 / Семья из четырех человек погибла в Воронежской области

03.10 / Зеленский: Разумков видит свою политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет

26.06 / Ахеджакова рассказала, как пришлось «валяться в ногах» в поддержку Серебренникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика