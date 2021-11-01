Ученый пояснил, в чем преимущества оттопыренных ушей

Автор публикации во французском издании Slate.fr Робен Тутанж утверждает, что оттопыренные уши у человека являются скорее преимуществом, нежели недостатком.

По словам ученого, последние исследования показывают, что острота слуха у людей с оттопыренными ушами намного больше, чем у других. Это явное преимущество. Жаль только, что многие пытаются избавиться от него любой ценой, в том числе и при помощи хирургических операций.

Слух во многом зависит от формы ушных раковин. Оттопыренные уши вовсе могут оказаться самым оптимальным решением, утверждает эксперт. Так ка раковины направлены в одну сторону, человек может самостоятельно выбирать, какие звуки вокруг себя хотя бы немного приглушить. Достаточно повернуться к источнику спиной.