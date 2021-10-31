 

Бутусов: В ответ на требования РФ запретить применение Bayraktar на Донбассе турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху

31.10.2021, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ответ на требования России к Турции запретить применение Bayraktar на Донбассе турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху:

МИД Турции официально попросил Украину переименовать Bayraktar с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.

Предлагаю МИД Украины и Дмитрию Кулебе поддержать эту иcторию и предложить Турции утвердить новое название для Bayraktar на выбор из придуманных украинцами вариантов.

Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:

“Украинский беспилотник совершил полет вдоль линии фронта”.

” …Уничтожил российскую гаубицу на Донбассе”.

“…Снова летает на Донбассе”.

В качестве креатива в порядке поступления:

1. “Бандера” (“Бандера” уничтожил российскую гаубицу на Донбассе” и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Bayraktar – знаменосец, а “Бандера” – это по-испански знамя).

2. “Глубокая обеспокоенность”.

3. “Миротворец”.

4. “Майдановец”.

5. “Мандариновая месть”.

6. “Путиноцид”.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.10 / “Никаких поблажек”. Замглавы ОП заверил, что Евросоюз не избегает критики Зеленского

30.07 / НАСА отправило к Марсу вездеход с вертолетом

11.05 / В Одессе пьяный водитель, пытаясь сбежать от патрульных, устроил гонки и повредил девять автомобилей – полиция

16.03 / Космонавт нашел в российском корабле «Прогресс» древесную пыль

13.03 / Мобильный технопарк для детей-инвалидов заработал в Тульской области

16.10 / В Черновцах обстреляли автомобиль на ходу, два человека ранены

25.05 / Нижегородский подросток попал в реанимацию после селфи на крыше поезда

21.10 / Закон об олигархах позволит власти вручную управлять основными телеканалами – Данилюк

25.10 / Мать Наташи Королевой устроила экскурсию по магазину и показала “Киевский торт” за 850 грн

07.01 / Палата представителей отклонила возражения против утверждения голосов Пенсильвании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика