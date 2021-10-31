Бутусов: В ответ на требования РФ запретить применение Bayraktar на Донбассе турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху

В ответ на требования России к Турции запретить применение Bayraktar на Донбассе турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху:

МИД Турции официально попросил Украину переименовать Bayraktar с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.

Предлагаю МИД Украины и Дмитрию Кулебе поддержать эту иcторию и предложить Турции утвердить новое название для Bayraktar на выбор из придуманных украинцами вариантов.

Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:

“Украинский беспилотник совершил полет вдоль линии фронта”.

” …Уничтожил российскую гаубицу на Донбассе”.

“…Снова летает на Донбассе”.

В качестве креатива в порядке поступления:

1. “Бандера” (“Бандера” уничтожил российскую гаубицу на Донбассе” и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Bayraktar – знаменосец, а “Бандера” – это по-испански знамя).

2. “Глубокая обеспокоенность”.

3. “Миротворец”.

4. “Майдановец”.

5. “Мандариновая месть”.

6. “Путиноцид”.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

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