 

В Харькове на избирательных участках вакцинировали от коронавируса 3 тыс. человек – мэрия

31.10.2021, 23:10, Новости дня
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Прививки от COVID-19 на избрательных участках сделали 3 тыс. харьковчан. Вакцинация проводилась препаратами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

“Кроме этих кабинетов, продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах и на рынках. Всего сегодня работают 150 медицинских бригад – это 600 медицинских работников, 328 из которых делают прививки на избирательных участках. У нас одна цель – как можно скорее сформировать коллективный иммунитет”, – сказала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что избирательные участки в 23 медучреждениях работали в штатном режиме.

“С небольшим опозданием открылся избирательный участок в городском перинатальном центре. Это связано с тем, что один из членов комиссии получил положительный тест на COVID-19, поэтому нужно было провести замену”, – сообщила Горбунова-Рубан.

 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 31 октября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн украинцев, две – 7,4 млн.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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