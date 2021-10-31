Зеленский примет участие в климатическом саммите в Глазго – Офис президента

Глава государства 1 ноября выступит на конференции ООН по изменению климата / Climate Change Conference of the Parties (COP26), которая состоится в Глазго.

По информации ОПУ, у Зеленского в рамках визита запланирован ряд встреч с лидерами других стран.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2514712445340274

Контекст:

В Великобритании 31 октября – 12 ноября проходит 26-я конференция ООН по изменению климата. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

—