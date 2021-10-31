В Киеве за день до входа в “красную зону” в пункты вакцинации выстроились очереди из нескольких сот человек – СМИ

Возле пункта вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) к 15.00 в очереди стояли почти 200 человек. Возле МВЦ дежурит представитель муниципальной охраны, контролирующий продвижение очереди и информирующий, к какой очереди и кому присоединиться. Есть две очереди – без записи (до 200 человек) и по записи (около 50 человек).

Один из желающих вакцинироваться Вадим Глитень сказал, что пришел в пункт в 5.00 утра и получил номер 485 в очереди для себя и своей семьи.

По информации Общественного, в пункте вакцинации в ТРЦ “Гулливер” образовалась небольшая очередь. Там принимают по предварительной записи. Кроме этого, в Киеве открыли пункт вакцинации на НСК “Олимпийский”, в очереди выстроилось несколько сот человек.

C 1 ноября Киев переходит в “красную” зону эпидемической опасности. В столице запретят работу заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы от COVID-19.

Общественный транспорт будет работать, но у пассажиров выборочно будут проверять наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей.

Ученики 1–11-х классов будут на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинировано 100% персонала.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2,9 млн случаев COVID-19, 67,7 тыс. пациентов скончались. В Киеве к 31 октября за весь за период эпидемии выявили почти 260 тыс. больных COVID-19, около 6,2 тыс пациентов умерли, сообщили в Киевской горадминистрации.

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