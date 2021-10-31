В Запорожье запретили ездить в общественном транспорте без COVID-сертификатов

“Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген либо справку о выздоровлении от COVID-19”, – уточнил Куртиев.

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Это решение приняли на заседании местной комиссии по ТЭБ и ЧС. Дополнительные карантинные ограничения вступят в силу с 1 ноября. Их ввели с целью сократить уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, добавил он.

Данные правила не касаются детей и подростков до 18 лет.

Соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будут контролировать совместные мобильные группы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2,9 млн случаев COVID-19, 67,7 тыс. пациентов скончались. По данным Запорожского горсовета, к 29 октября в городе COVID-19 заболело 70,5 тыс. человек. Умерло от этой болезни 2082 пациента, а выздоровели более 57 тыс.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

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