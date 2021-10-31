 

ГПСУ получит патрульный катер из Франции весной 2022 года – Монастырский

31.10.2021, 20:28, Новости дня
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“Сегодня лично проверил, как продвигается их строительство. Эти корабли станут настоящим усилением для морской охраны. Они способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне”, – заявил глава МВД.

По его словам, весной 2022 года первый катер, построенный специально для Госпогранслужбы Украины, прибудет в Одессу.

“Одно из принципиальных условий, которое мы заложили в контракте – чтобы пять из 20 кораблей были изготовлены в Украине. Это позволит нам впоследствии самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство”, – уточнил министр.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4413191075395661

Контекст:

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский одобрил законопроект №0025 “О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины”. Соглашение, в частности, предусматривает строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млн грн. При этом часть катеров (25%) должны построить на отечественных судостроительных предприятиях.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен 1 февраля 2021 года обещал, что поставки в Украину патрульных катеров, изготовленных французской компанией “Ocea”, начнутся в конце этого года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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