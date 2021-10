В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда метро, ранены 17 человек

Один из раненых, 60-летний мужчина, находится без сознания. Нападавший совершил поджог в вагоне поезда. Правоохранители сообщили, что он разлил горючее вещество, похожее на масло, и поджег его. Сгорели несколько сидений.

Токийское управление полиции заявило об аресте подозреваемого возрастом около 20 лет. Он начал нападать на пассажиров поезда линии Кейо возле станции Кокура в западном городе Тефу.

Частный оператор железной дороги в Токио Keio Corporation добавил, что проводник поезда, следовавшего в район Синдзюку, сделал экстренную остановку на станции Кокура для эвакуации пассажиров.

В Twitter разместили видео из вагона поезда, в котором произошел инцидент. На нем видно, как пассажиры бегут по поезду. В конце вагона в это время горит пламя.

#Japan: Man held after #attack leaves at least 15 hurt on #keio Line train https://t.co/xgwUgQLz0n pic.twitter.com/ayqQ0zvGiJ

— Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) October 31, 2021

Когда поезд совершил аварийную остановку, люди начали выпрыгивать из вагона, помогая друг другу выбраться наружу.

#Japon * – Six personnes auraient été blessées après qu’un incendie ait éclaté sur une ligne de train Keio à #Tokyo. Les autorités ont mis immédiatement en garde à vue un homme portant un couteau. pic.twitter.com/5ATgfkkA0K

— * — * · * • * (@NewsInt_) October 31, 2021

Газета The Japan Times пишет, что подозреваемый в нападении был одет в костюм главного героя американского триллера “Джокер”. После остановки поезда он сел один в поезде и закурил сигарету, отметило издание.

Контекст:

В Токио это не первое нападение в метро за этот год. По сведениям Kyodo News, в августе на одной из станции мужчина брызнул серной кислотой в лицо другому пассажиру, два человека пострадали. В том же месяце мужчина зарезал пассажиров пригородного поезда Odakyu Electric Railway.

—