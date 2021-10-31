 

“Метинвест” каждый день поставляет в больницы Украины 80 тонн кислорода

31.10.2021, 18:40, Новости дня
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“Мы не можем стоять в стороне от общей ситуации, которая сейчас сложилась в стране, поэтому сразу же и Фонд Рината Ахметова, и предприятия группы “Метинвест”, в которую входит комбинат “Запорожсталь”, откликнулись на зов о помощи медиков и начали передавать кислород. На данный момент мы суммарно ежесуточно отгружаем до 80 тонн кислорода, и этот темп планируем выдерживать столько, сколько потребуется для полного обеспечения больниц”, – сказал он.

Мироненко добавил, что чистота кислорода производства “Запорожстали” составляет 99,7%, это позволяет использовать его в качестве медицинского лекарственного средства. Качество подтверждает свидетельство Минздрава на производство жидкого кислорода для использования его в качестве медицинского лекарственного средства. Такой документ комбинат получил в апреле 2021 года.

“Медицинский кислород высокого качества металлурги “Метинвеста” бесплатно отправляют в больницы Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областей. Все больницы, которые обращаются с просьбой о кислороде, получают его в полной мере, для нас это крайне важно”, – подчеркнул руководитель.

Группа “Метинвест” совместно с Министерством здравоохранения разрабатывают планы поставок кислорода на ближайшие два месяца, отметил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине c начала эпидемии подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, умерло 67,7 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Херсонской области подтвердили 65,5 тыс. случаев COVID-19, умерло 1813 человек. Регион находится в “красной” зоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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