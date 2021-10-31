 

Во Львовской области полицейский скрылся с места ДТП, производство передали в ГБР – полиция

31.10.2021, 15:04, Новости дня
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Авария произошла в Золочеве 30 октября в 2.45. Столкнулись авто Peugeot Partner, которым управлял 44-летний житель Тернопольской области, и Volkswagen Golf, водитель которого сбежал с места происшествия. 

В результате аварии пострадал пассажир Peugeot Partner, он госпитализирован.

“После проведенных мероприятий правоохранители установили, что в момент столкновения за рулем Volkswagen находился сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовской области”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Материалы производства передали в Госбюро расследований.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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