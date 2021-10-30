Компания ASUS представила новый 27-дюймовый монитор

В сети появились технические данные нового монитора геймерского типа, выпущенного в компании ASUS. Модель ROG Strix XG276Q получила экран с диагональю 27 дюймов. Разрешение картинки на нем обеспечено в стандарте качества Full HD. Это 1920 на 1080 пикселей.

Кроме того, разработчик сообщает о минимальном отклике – 1 мс. А частота смены кадров на экране составляет целых 165 Гц. Производитель обещает будущим владельцам устройства плавный геймплей и ссылается на полученный сертификат VESA DisplayHDR 400.

Кроме того, особого внимания заслуживает крепление для штатива, на котором легко можно поместить и микрофон, и видеокамеру. Цену пока не оглашают. Но уже известно, что в свободную продажу этот монитор попадет не ранее февраля будущего года.