“Сколько литров детской ты себе влила?”, “Не узнаю ее больше”. Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро

На разных фото певица позировала с выпивкой в руках, в окружении мужчин ив характерном образе известной актрисы Мэрилин Монро.

Подписчики Мадонны по-разному отреагировали на фотосессию. Многие в комментариях писали, что в этой фотосессии певица не похожа сама на себя.

“Даже не узнаю ее больше”, – отметил spartykenb.

“Кто она? Она не Мадонна”, – подчеркнул meiammurathan.

“Сколько литров детской крови ты себе влила?” – спрашиваетbrut0309.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

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