После недели неудобств депутаты пойдут на прививку – нардеп Кравчук о вакцинации в Раде

Об этом нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук рассказала в эфире канала “Дом” 29 октября.

“Это касается помещений Рады и комитетов – всего, где работают аппараты и народные депутаты. Будет доступ только для тех, у кого есть COVID-сертификат или свежий ПЦР-тест, тест на антиген. То есть будут такие же требования, как сейчас действуют при посадке в самолет или на поезд. […] Депутаты, наверное, могут себе позволить ходить делать тесты. Но я считаю, что, в конце концов, после недели таких неудобств все-таки пойдут на прививку, это будет стимулом вакцинироваться”, – сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что речь идет не только о всех, кто приходит в Раду – о нардепах, и о сотрудниках и гостях. Нардеп не исключила, что перед входом в парламент “будет какая-то палатка с экспресс-тестированием”.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 30 октября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн украинцев, две – 7,4 млн.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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