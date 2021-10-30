 

“Купальник на два размера больше”, “Трусы слетают”. Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте

30.10.2021, 9:28, Новости дня
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“Шарм-эль-Шейх веганский ревизор рекомендует; первые три дня мы думали, что “ван доллар кантри” – это устаревший стереотип. Но потом мы попали в Каир. Пирамиды в Каире, как ни печально, стали неблагополучно выглядящим рынком с сильным флером верблюжьих какашек”, – написала она.

Также певица добавила, что сейчас находится в Киеве, а фото публикует только сейчас из-за отсутствия стабильного интернета в Египте.

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Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

“Ты неправильно купальник надела, лифчик”, – написала __yulka__11__.

“Купальник на два размера больше”, – добавил sergiy.viktorovich.

“Уже так похудела, что даже плавки свисают”, – отметил vladislav24sidorenko.

“Боже, трусы слетают уже, ты чего”, – подчеркнул _dubrovske_.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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