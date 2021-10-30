 

Байден сказал Макрону, что США поступили “неуклюже” в вопросе по поставкам подлодок Австралии

30.10.2021, 9:28, Новости дня
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Их беседу транслировал канал CBS News. 

“Я думаю, то, что произошло, было – если использовать английскую фразу – было неуклюжим”, – сказал Байден, признав, что сделка по подлодкам “не была заключена с большим изяществом”. 

“У меня сложилось впечатление, что Франция была проинформирована задолго до этого”, – добавил глава Белого дома. 

Макрон в свою очередь заявил о необходимости “смотреть в будущее”. 

Байден и Макрон встретились в Риме, где сегодня начинается двухдневный саммит G20.  

Контекст:

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.

Из-за этого между Францией и Австралией обострились отношения. В частности, Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS в связи с “исключительной серьезностью заявлений” Вашингтона и Канберры.

В Париже действия Канберры назвали “ударом ножом в спину”. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, которого отозвали в Париж для проведения консультаций, сравнил с предательством действия австралийского правительства после отказа Канберры от соглашения о строительстве подлодок на $90 млрд. По его словам, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.

В США заявляли, что не планируют отказываться от оборонного альянса AUKUS.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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