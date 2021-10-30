Новый рекорд. В Украине за сутки сделали более 300 тыс. прививок от коронавируса

Первую дозу получили 232 698 человек, вторую (прошли полный курс вакцинации) – 84 511. Этот показатель – рекордный, уточнила пресс-служба Минздрава в Facebook.

“С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 400 008 прививок”, – говорится в сообщении.

Прививки украинцам вчера делали 1087 мобильных бригад, 3220 прививочных пункта и 415 центров массовой вакцинации.

Прививали 29 октября тремя препаратами: Comirnaty (140 125 доз), CoronaVac (119 071 доза) и AstraZeneca (58 013 доз).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1984072161755879

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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