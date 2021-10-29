Компания AMD выпустит сверхмощный процессор с 256 ядрами

Дефицит полупроводников на мировом рынке в разгаре, но лидирующим на нем компаниям это не мешает создавать сверхмощные новые устройства. Компания AMD заявила о своем намерении выпустить под названием EPYC Turin процессор, который будет состоять из 256 ядер.

Как отмечают аналитики рынка, к такому шагу разработчика подталкивают действия главных конкурентов. В частности, Intel также занят разработкой подобного суперчипа.

Правда, пока компания AMD не объявила о дате официальной презентации своего нового процессора, на которой и будут сообщены все технические характеристики. Но из осведомленных источников сообщают, что ждать официального релиза осталось не очень долго. Пока же известно об архитектуре Zen 5, использовании техпроцесса 3 нм и некоторых других нюансах.