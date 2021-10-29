Эксперты протестировали салфетку Apple за 2000 рублей

Недавно компания Apple выпустила салфетку для очистки экраном электронных устройств, цена которой шокировала многих пользователей. Впрочем, многие также захотели узнать, что такого в этой тряпке, что за нее требуют в магазине две тысячи рублей?

Ответить на данный вопрос попытались специалисты из iFixit. Они разрезали салфетку на части, чтобы узнать ее секрет.

Материал изучали под микроскопом, анализировали его текстуру и не нашли ничего особенного. Простая многослойная салфетка! Действительно, изделие достаточно качественное, а материал и его текстура хорошо подходят именно для того. Чтобы стереть пыль с экрана, оставив минимальное количество следов. Но маркетологи, похоже, просто дописали на ценнике два нуля.