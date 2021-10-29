 

Экс-сотрудник СБУ сдался с повинной после убийства мужчины, пытавшегося его завербовать. Полиция сообщила о 47 ножевых ранениях

29.10.2021, 21:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По версии экс-сотрудника СБУ, его знакомый пытался завербовать его для соучастия в терактах в Киеве. Переговоры проходили ночью в гостинице в центре Киева. После отказа его знакомый попытался убить бывшего сотрудника спецслужбы. Между ними началась потасовка, которая закончилась убийством.

После этого, как утверждает мужчина, он сразу поехал к своим бывшим коллегам, но в СБУ его рассказ не восприняли серьезно, поэтому он пошел в ГБР. 

Сотрудники ГБР выехали на место происшествия – и оказалось, что “гражданин говорил правду об убийстве”. Его передали киевской полиции. 

В свою очередь, пресс-служба Шевченковского управления полиции сообщила, что задержанный 1973 года рождения нанес 47 ножевых ранений своей жертве. По версии полиции, произошло это не в гостинице, а в хостеле на улице Жилянской. О гибели мужчины сообщила администратор хостела.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. 

Полиция не упоминает деталей, предшествовавших убийству, но в МВД подтвердили “Бабелю” и LIGA.net что речь в сообщениях ГБР и полиции идет об одном и том же преступлении.

Источник LIGA.net в МВД сообщил, что задержанный – Александр Малина, уроженец Молдовы, проживавший в Черновицкой области. По данным источника, он уволился из СБУ в 2010 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / МИД Норвегии прокомментировал высылку российского дипломата

13.10 / Wizz Air планирует запустить 26 новых рейсов из Украины

27.11 / Автора селфи у открытого гроба с Марадоной засудят

08.09 / Skoda объявила комплектации и цены обновленного кроссовера Kodiaq

25.08 / Эксперт: КПРФ не является оппозицией действующей власти

11.07 / Додон оценил выборы в парламент Молдавии

05.04 / Больше половины немцев поддерживают особые полномочия для Меркель в борьбе с пандемией

01.04 / Эксперт указал на недостатки триллионного «инфраструктурного плана» Байдена

28.02 / Во Львовской области собаки принесли хозяину человеческую ногу, позже нашли тело

15.07 / Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых “во избежание послеродовых депрессий”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика