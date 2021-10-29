 

Илон Маск заявил, что хочет создать университет имени себя

29.10.2021, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Статус самого богатого человека в мире обязывает, а реальная перспектива стать первым на Земле капиталистом с состоянием в один триллион долларов явно окрыляет. Не успели страницы интернет-СМИ остыть от горячих перспектив Илона Маска, как он объявил, что собирается основать университет имени себя.

В коне концов, и Илона в кармане уже 300 миллиардов, а на эти деньги можно открыть и тысячу университетов. Вопрос только в том, кого и чему там будут учить.

Впрочем, самый большой новатор современности о своих желаниях, как обычно, скромненько сообщил на своей страничке в Twitter кототеньким постом. Или он думает, что мы уже должны ловить каждое его слово? Кстати, известно уже и название будущего вуза – это ТИТиН – Техасский институт технологий и наук.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.04 / Новый кроссовер Kia Sonet стал семиместным в Индонезии

03.06 / В компании Samsung рассказали о планах продолжения выпуска линейки Galaxy Note

07.08 / Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

28.01 / Обозреватель DT – «фиаско» с развёртыванием программы вакцинации доказало неэффективность ЕС

25.10 / От добрососедства к обстрелам через границу — Das Erste о переломе в отношениях Белоруссии и Польши

08.01 / “Сломан один позвонок”. Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося

18.01 / Опубликованы цены на новые процессоры Intel

15.08 / “Очень тяжелый день”. Умер отец Виталия Козловского

16.09 / Предполагаемого убийцу девочки в Орловской области обвинили в изнасиловании трех детей

16.07 / Vivo представила для РФ смартфон X50 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика