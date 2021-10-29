Илон Маск заявил, что хочет создать университет имени себя

Статус самого богатого человека в мире обязывает, а реальная перспектива стать первым на Земле капиталистом с состоянием в один триллион долларов явно окрыляет. Не успели страницы интернет-СМИ остыть от горячих перспектив Илона Маска, как он объявил, что собирается основать университет имени себя.

В коне концов, и Илона в кармане уже 300 миллиардов, а на эти деньги можно открыть и тысячу университетов. Вопрос только в том, кого и чему там будут учить.

Впрочем, самый большой новатор современности о своих желаниях, как обычно, скромненько сообщил на своей страничке в Twitter кототеньким постом. Или он думает, что мы уже должны ловить каждое его слово? Кстати, известно уже и название будущего вуза – это ТИТиН – Техасский институт технологий и наук.