В четвертьфиналах турнира WTA в Румынии победила одна украинка из трех

Соперницей шестой сеяной на турнире украинки (55-я ракетка мира) была третья сеяная Эмма Радукану из Великобритании (23-я в мире).

Костюк победила в двух сетах – 6:2, 6:1.

Сегодня в четвертьфиналах турнира в Румынии играли еще две украинки, они свои поединки проиграли: Леся Цуренко – Ребекке Петерсон из Швеции (2:6, 6:3, 3:6), а Ангелина Калинина – Анетт Контавейт (3:6, 1:6).

В полуфинале Костюк сыграет против первой сеяной на турнире, 18-й ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.

Контекст:

Transylvania Open проходит на хардовом покрытии в помещении с 25-го по 31 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

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