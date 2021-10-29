 

В четвертьфиналах турнира WTA в Румынии победила одна украинка из трех

29.10.2021, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соперницей шестой сеяной на турнире украинки (55-я ракетка мира) была третья сеяная Эмма Радукану из Великобритании (23-я в мире).

Костюк победила в двух сетах – 6:2, 6:1.

Сегодня в четвертьфиналах турнира в Румынии играли еще две украинки, они свои поединки проиграли: Леся Цуренко – Ребекке Петерсон из Швеции (2:6, 6:3, 3:6), а Ангелина Калинина – Анетт Контавейт (3:6, 1:6).

В полуфинале Костюк сыграет против первой сеяной на турнире, 18-й ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.

Контекст:

Transylvania Open проходит на хардовом покрытии в помещении с 25-го по 31 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами

04.01 / Бригады cкорой помощи выезжают на половину вызовов, в госпитализации нуждается каждый четвертый – Минздрав

22.04 / В Польше со следующей недели ослабляют локдаун

20.03 / Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора и астронавта Нельсона на пост главы NASA

02.06 / Компания Volvo объявила о начале приема заказов на электрический кроссовер C40

12.07 / Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

27.09 / В Швейцарии предложили новый метод определения возраста музыкальных инструментов

09.10 / Гончарук: Украина за 30 лет независимости ни разу не выполнила программу МВФ. Ни разу!

26.12 / Человеческие останки нашли на месте взрыва в Нэшвилле

11.04 / Выборы и референдум о поправках в конституцию начались в Киргизии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика