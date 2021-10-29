 

“Наконец-то выгуляла сисечки”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики

29.10.2021, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Надо было забрать домой это кресло. А вчерашний показ [дизайнера] Юлии Айсиной – это самый невероятный показ из всех, что я видела”, – написала блогер.

“Сисяо огонь”, – прокомментировала фото __madam__violet__

“Наконец-то выгуляла сисечки”, – отметила в комментарии tanya_kareba.

“Это что, стул для родов?” – спросила luna_tu_483.

View this post on Instagram

A post shared by Anastasiia (@_just__queen_)

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога. В 2019 году она приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В 2021 году Покрещук дважды ездила в Турцию делать пластические операции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Вулин заболел бессимптомно

25.11 / Постреляли и улетели – Forbes рассказал о «ракетном сюрпризе» США Крыму

23.03 / Политолог назвал главные достижения ЦИК за пять лет

08.10 / В Евросоюзе назвали главные темы саммита с Украиной. Брюссель представят президент Совета ЕС и глава Еврокомиссии

21.11 / Кабул обстреляли ракетами, есть погибшие мирные жители

25.09 / Сыну брянского вице-губернатора предъявлено обвинение в смертельном ДТП

21.10 / KIA представит в РФ электрический кроссовер KIA EV6 в 2022 году

03.08 / У захватившего отделение банка злоумышленника мог быть сообщник

23.07 / Nissan обновила большой рамный внедорожник Terra

01.12 / Япония заявила протест в связи с размещением С-300 на Курилах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика