“Наконец-то выгуляла сисечки”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики

“Надо было забрать домой это кресло. А вчерашний показ [дизайнера] Юлии Айсиной – это самый невероятный показ из всех, что я видела”, – написала блогер.

“Сисяо огонь”, – прокомментировала фото __madam__violet__

“Наконец-то выгуляла сисечки”, – отметила в комментарии tanya_kareba.

“Это что, стул для родов?” – спросила luna_tu_483.

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A post shared by Anastasiia (@_just__queen_)

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога. В 2019 году она приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В 2021 году Покрещук дважды ездила в Турцию делать пластические операции.

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