 

Комаровский: Зеленский использовал меня исключительно для пиара

29.10.2021, 19:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Примерно с 2010 года, когда появилась “Школа доктора Комаровского” и я стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы я был с ними. При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации”, – подчеркнул Комаровский.

Он отметил, что готов был стать советником президента, а не конкретно Зеленского.

При этом Комаровский не считает, что нынешний глава государства мог увидеть в нем конкурента, поскольку он “в президенты не собирается”.

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре выборов за него проголосовало 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

По словам Комаровского, Зеленский, с которым они были в дружеских отношениях, дважды предлагал ему пойти в политику, но он оба раза ему отказал.

Позже Комаровский рассказал, что не общается сейчас с Зеленским, а последний раз они разговаривали перед парламентскими выборами в 2019 году.

“Нет, конечно, как мы можем общаться? Я там, похоже, уже… Там уже кто-то что-то накапал, как обычно. Мне так кажется. Там рядом с президентом есть люди, которые рассказывают, кто хороший, а кто плохой. А поскольку я там все равно не ужился бы, то слава богу, что меня там рядом нет”, – говорил доктор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.01 / В районе Авдеевки сбили беспилотник боевиков – штаб ООС

10.08 / В МЧС РФ рассказали об оказанной жителям Бейрута помощи

30.12 / В Соединенных Штатах открыта возможность для предзаказов нового смартфона Galaxy S21

06.11 / Опубликованы чертежи дешевого одномолекулярного микроскопа

20.09 / Акунин: Главный ущерб диктатуре, как обычно, нанесла она сама – своей непристойной суетой и шахермахерством

16.05 / В Николаевской области в полицию заявили о пропаже ребенка. Его нашли дома, спящим в шкафу

05.10 / Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Динамика полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости

22.10 / США заявили об обнаружении пяти российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски

24.06 / Черновцы могут оказаться без газоснабжения из-за подтопления

20.04 / Компания Haval презентовала концепт кроссовера X-Dog

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика