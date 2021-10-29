Комаровский: Зеленский использовал меня исключительно для пиара

“Примерно с 2010 года, когда появилась “Школа доктора Комаровского” и я стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы я был с ними. При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации”, – подчеркнул Комаровский.

Он отметил, что готов был стать советником президента, а не конкретно Зеленского.

При этом Комаровский не считает, что нынешний глава государства мог увидеть в нем конкурента, поскольку он “в президенты не собирается”.

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре выборов за него проголосовало 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

По словам Комаровского, Зеленский, с которым они были в дружеских отношениях, дважды предлагал ему пойти в политику, но он оба раза ему отказал.

Позже Комаровский рассказал, что не общается сейчас с Зеленским, а последний раз они разговаривали перед парламентскими выборами в 2019 году.

“Нет, конечно, как мы можем общаться? Я там, похоже, уже… Там уже кто-то что-то накапал, как обычно. Мне так кажется. Там рядом с президентом есть люди, которые рассказывают, кто хороший, а кто плохой. А поскольку я там все равно не ужился бы, то слава богу, что меня там рядом нет”, – говорил доктор.

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