Кузин рассказал, когда в Украине завершится текущая волна COVID-19

“Ситуация стремительно ухудшается по всей территории Украины. Аналогичные тенденции наблюдаются почти во всех странах Европы. Действительно, это ожидаемый сценарий. Пиковые нагрузки на систему здравоохранение прогнозировались на конец октября – начало ноября. Основная причина в том, что текущая волна полностью вызвана новым штаммом “Дельта”, который имеет большую заразность, более тяжелое течение, быстрое распространение в популяции, чем штаммы при предыдущих волнах”, – сказал Кузин.

По его словам, спад заболеваемости продлится до января следующего года.

“Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем – март – апрель 2022 года”, – отметил главный санврач.

Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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