США ответили на заявление РФ о применении Украиной Bayraktar на Донбассе: Риторика России способствует эскалации

Посольство США призвало обе стороны соблюдать условия соглашения о прекращении огня.

“Но давайте будем откровенными – поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского бойца”, – подчеркнули в посольстве.

В заявлении отметили, что официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию, “не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности”.

. . . and recently killed a Ukrainian soldier. Official Russian rhetoric suggesting Ukraine is aggravating the situation is not only misleading, it serves to escalate tensions. * 2/2 *

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 29, 2021

Контекст:

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. “На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала “согласно договоренностям о режиме прекращения огня”.

