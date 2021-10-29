В России отремонтировали военную технику боевиков, в ОРДЛО привезли новое оружие – ГУР Минобороны Украины

Командование вооруженных сил РФ в октябре этого года продолжало наращивать боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск в ОРДЛО, отметили разведчики.

В соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК после ремонта на территории России вернули более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Кроме того, из России доставили более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к ракетным системам залпового огня калибра 122 мм и артиллерийским системам калибра 152 мм.

Оккупанты привезли патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотные летательные аппараты “Орлан-10” и “Гранат-1”. В ремонтно-восстановительные подразделения боевиков доставили танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи, отметили в ГУР.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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