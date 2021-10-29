“Украина возвращается в Мировой океан”. Зеленский поручил возродить научно-исследовательский флот

Об этом президент сообщил 29 октября во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, пишет пресс-служба главы государства.

“Мы передаем ученым нашей антарктической станции “Академик Вернадский” ледокол James Clark Ross. Пока у него такое название. Но главное, что он был приобретен государством. Это впервые. Не считаю это подвигом, но новость действительно хорошая. Украина входит в престижные мировые клубы космических и антарктических государств. А сегодня Украина возвращается или начинает возвращаться в Мировой океан”, – сказал Зеленский.

По его словам, это дает Украине возможности для участия в глобальных проектах.

“Мы предлагаем поставить себе высокую планку, она непростая, но очень логичная. 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. Вы спросите, почему столько? Это очень символическая цифра. Именно столько судов было у научного флота Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, научных судов в Украине было ноль. За 30 лет потеряли 36 кораблей”, – заявил президент.

Он призвал регионы, которые имеют судостроительные традиции, кадры и соответствующие учебные заведения, присоединиться к разработке программы.

Контекст:

Украина в 2021 году получила ледоколл James Clark Ross и научное судно Belgica.

James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.

Украинские полярники в феврале попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство “сделает все” для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директора НАНЦ Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.

19 августа НАНЦ и британское учреждение “Исследования и инновации” подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

21 октября в Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, его Украине передала Бельгия. Судно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. Имеет, в частности, высокоточный эхолот. В Украине Belgica получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

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