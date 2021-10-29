ВАКС назначил бывшему заммэра Одессы залог в 3,8 млн грн

Бывшего чиновника подозревают в нарушении ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что его, вместе с еще 15 людьми, подозревают в вероятной причинении ущерба территориальной общине города Одессы отчуждением земельных участков.

“Судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему заместителю городского головы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 806 тысяч 400 грн”, – говорится в сообщении.

ВАКС не называет имени подозреваемого, но, по данным агентства “Интерфакс-Украина” и “Думской”, речь идет о Петре Рябоконе. Его уволили с должности вице-мэра в апреле 2020 года.

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозреваемыми стали “мэр города [Геннадий Труханов], ряд городских чиновников и один известный одессит”. По информации источников “Интерфакс-Украина” и “Сегодня”, “известный одессит” – это бизнесмен Владимир Галантерник, который владеет рядом объектов недвижимости в городе и которого НВ называло “серым кардиналом” Одессы.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации.

Детективы НАБУ считают, что в 2015-2019 годах Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 га. Общий ущерб городского бюджета от действий преступной организации следствие оценило в 689 млн грн.

Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.

Труханов, комментируя дело против себя, заявил, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн. Другим фигурантам дела суд также назначил залоги суммами в миллионы и десятки миллионов гривен.

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