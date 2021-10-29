Россия с 1 ноября остановит поставки энергетического угля в Украину – Герус

“Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)”, – пояснил депутат.

Герус, ссылаясь на участников рынка, указал, что запрет распространяется на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

“Такие действия РФ похожи на ее действия осенью 2014 года”, – добавил глава комитета.

Контекст:

“РБК-Украина” писало, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе из Польши (320 тыс. т) и США (150 тыс. т.). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

По оценкам советника премьер-министра Украины Юрия Бойко, ТЭС не выйдут на плановые показатели запасов угля в текущем осенне-зимнем периоде, но ситуация на ТЭС “ДТЭК Энерго”, а также решения по стабилизации финансового состояния ПАО “Центрэнерго” позволяют говорить о возможности прохождения ими осенне-зимнего периода в штатном режиме, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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