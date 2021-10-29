“Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла”. 55-летняя Хайек показала взрослую дочь

Снимок был сделан на премьере фильма “Вечные”. Это Хайек указала в хештегах.

“Мамина гордость”, – отметила она.

Хайек запечатлена в длинном бордовом платье с пайетками, ее дочь – в черном миниплатье в белый горох.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Красотки”, – прокомментировал подписчик the.country.raccoon.

“Валентина такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла!” – отметила salmahayeksource.

Контекст:

“Вечные” – фильм американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Лента основана на комиксах издательства Marvel. Хайек исполнила в картине одну из главных ролей.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием –”От заката до рассвета”, “Бандитки”, “Траффик”. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию “Оскар” за лучшую женскую роль в картине “Фрида”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.

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