 

Текущая третья для Украины волна коронавируса будет продолжаться до января 2022 года – Киевская школа экономики

29.10.2021, 9:08, Новости дня
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“Текущая третья волна для Украины самая большая. Украина побила рекорды исторического максимума континента, то есть средней заболеваемости в странах Европы”, – заявил Ганиченко.

Он уточнил, что Украина превысила усредненные континентальные максимумы за всю историю пандемии и имеет 52 новых выявленных больных на 100 тыс. населения в сутки. При этом показатели отдельно взятых некоторых стран мира были значительно выше.

По словам Ганиченко, текущая волна пандемии коронавируса в Украине будет продолжаться дольше предыдущих.

“Протяженность текущей волны может быть длиннее предыдущей. Предыдущая весенняя волна продолжалась 72 дня. Из-за более распространяющегося варианта вируса “Дельта”, текущая волна может длиться дольше. Соответственно, “красные” регионы мы можем увидеть и в январе 2022″, – прогнозирует руководитель Центра экономики здравоохранения.

В целом наблюдается возобновление большой вспышки на уровне всей Европы: показатели всех 15 крупных стран континента (с населением более 10 млн человек) растут, в 11 странах – происходит повторная вспышка. Текущая европейская волна пересекла максимальную отметку предыдущей весенней волны.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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